"Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин. Если у нас будет возможность взять его в аренду, то мы это сделаем", — цитирует Кияева Sport24.
Напомним, что агент и отчим футболиста Кирилл Логинов сообщил о том, что Кокорин продолжит зимний сбор в фарм-клубе "Зенита".
Ранее Александр Кокорин отказался на правах аренды переходить в "Сочи".
Президент "Оренбурга": взяли бы Кокорина в аренду
Глава оренбургского клуба Владимир Кияев оценил возможность аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Фото: "РИА Новости"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»