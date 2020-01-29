По стопам Комличенко: "Млада-Болеслав" выкупил Татаева у "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Алексей Татаев, выступающий на правах аренды за "Младу-Болеслав", продолжит играть за чешскую команду.

Фото: "Млада-Болеслав"