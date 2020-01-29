О переходе сообщает пресс-служба "Краснодара".
Клуб из Болеслава выкупил права на 21-летнего футболиста у "быков". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 600 тыс. евро. Игрок подписал контракт до лета 2022 года.
В текущем сезоне на счету Татаева 12 матчей в Первой лиге Чехии и один гол. "Млада-Болеслав" после 20 туров занимает пятое место с 32 очками.
Годом ранее "Млада-Болеслав" выкупила у "Краснодара" нападающего Николая Комличенко, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и на днях перешёл в московское "Динамо".
По стопам Комличенко: "Млада-Болеслав" выкупил Татаева у "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Алексей Татаев, выступающий на правах аренды за "Младу-Болеслав", продолжит играть за чешскую команду.
Фото: "Млада-Болеслав"
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