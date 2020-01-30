"Локомотив" очень заинтересован в Кокорине и рассматривает вариант с переходом уже в зимнее трансферное окно. Вопрос в том, как самому Кокорину удастся договориться с "Зенитом" о трансфере или расторжении контракта.
Сделка может быть очень важной для "Локомотива", если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в "Локо": получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Сёмина нужен форвард", — пишет Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги".
Ранее сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с "Зенитом" и продолжить карьеру в европейском клубе.
Перед весенней частью чемпионата "Локомотив" идет на пятой строчке и отстает от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
Егоров рассказал, что Кокорин может перейти в "Локомотив"
По информации журналиста Сергея Егорова "железнодорожники" рассматривают Александра Кокорина в качестве усиления атакующей линии.
Фото: ФК "Зенит"
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