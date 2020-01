"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения, но закрыл комментарии

View this post on Instagram

«Зенит» поздравляет Алексея Миллера с днем рождения. 31 января свой 58-й день рождения отмечает председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер. Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за преданность и любовь к футболу. Мы желаем Вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! С праздником! Zenit wishes Alexey Miller a happy birthday! On 31 January, Alexey Miller, Chairman of the Board of Gazprom, celebrates his 58th birthday. Dear Mr Miller, we thank you for the invaluable support you give our club and wish you only the best of health, happiness and success in all your endeavors! We are sure that together we will be able to reach new heights that all of St. Petersburg and Russia can be proud of. Happy birthday!