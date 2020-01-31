Президент "Урала" заявил, что готов взять в команду Смолова, если у него не получится в Испании

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту" на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я рад за Федора, мне очень хотелось, чтобы у него все так сложилось. Чем больше наших ребят будет играть за границей, тем лучше для российского футбола. Я считаю, что для Смолова это большой шаг, он всегда мог оказаться в ведущих чемпионатах Европы. Он сам всегда хотел играть в европейских чемпионатах, теперь у него должно получиться.

Готов ли взять его в команду, если не получится в "Сельте"? Конечно. Сейчас мне задают много вопросов про Сашу Кокорина, но нужно понимать, за какие деньги может вернуться Федя или перейти к нам Кокорин. Мы не очень богатый клуб, который может платить очень большую зарплату футболистам типа Смолова и Кокорина", - цитирует Иванова Sport24.

Испанский клуб летом сможет выкупить 29-летнего футболиста сборной России за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.

"Сельта" находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Иванов Смолов Сельта Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"СЭ": Пападопулос перейдет в "Крылья Советов"
Смолов определился с игровым номером в "Сельте"
Президент "Урала" заявил, что готов взять в команду Смолова, если у него не получится в Испании
Исламхан перешел в клуб из ОАЭ. Ранее игрок был на просмотре в "Зените"
Стали известны соперники "Реала" и "Барселоны" в четвертьфинале Кубка Испании
Роналду признали лучшим игроком чемпионата Италии в январе
"Атлетико" арендовал Карраско до конца сезона
При демонтаже СКК в Санкт-Петербурге погиб рабочий 3
Betting Insider: "Милан" мог арендовать Алексея Миранчука. "Локо" был против 1
ЦСКА опроверг информацию о новой форме 3
Канделаки: Миллер настоял на названии "Матч ТВ" 8
"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения, но закрыл комментарии 7
Черчесов высказался о трансферах Комличенко, Смолова и Соболева
ЦСКА представил форму от нового технического спонсора 7
Соболев заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с Дзюбой 19
"Спартак" поддержит Прядкина на выборах президента РПЛ 1
Интересовавший "Спартак" Тамез перешел в "Аталанту"
"Арсенал" взял в аренду чемпиона Европы 1
Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев" 1
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2" 10
Цорн рассказал о трансферных планах "Спартака" на эту зиму 7
Мещеряков прокомментировал информацию о разногласиях между Семиным и Смоловым 7
Тихонов: хочется, чтобы у Соболева получилось в "Спартаке" 2
Тедеско: на игры "Париматч Премьер" "Спартак" будет выходить, чтобы победить 2
Ди Мария назвал причину, почему "ПСЖ" не может выиграть Лигу чемпионов
"Сельта" показала мемы Мостового о трансфере Смолова 2
Зеффан рассказал, кто повлиял на его переход в "Крылья Советов" 1
Семин ответил, покинет ли "Локо" Алексей Миранчук 3
Экс-спартаковец Макгиди сменил клуб
Пападопулос ответил на вопрос о переходе в "Динамо"
Все новости