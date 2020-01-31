"Я рад за Федора, мне очень хотелось, чтобы у него все так сложилось. Чем больше наших ребят будет играть за границей, тем лучше для российского футбола. Я считаю, что для Смолова это большой шаг, он всегда мог оказаться в ведущих чемпионатах Европы. Он сам всегда хотел играть в европейских чемпионатах, теперь у него должно получиться.
Готов ли взять его в команду, если не получится в "Сельте"? Конечно. Сейчас мне задают много вопросов про Сашу Кокорина, но нужно понимать, за какие деньги может вернуться Федя или перейти к нам Кокорин. Мы не очень богатый клуб, который может платить очень большую зарплату футболистам типа Смолова и Кокорина", - цитирует Иванова Sport24.
Испанский клуб летом сможет выкупить 29-летнего футболиста сборной России за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.
"Сельта" находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Президент "Урала" заявил, что готов взять в команду Смолова, если у него не получится в Испании
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту" на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"
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