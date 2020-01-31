Уткин — о Кокорине: все началось со звонка Миллеру из Администрации президента

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, кто повлиял на нынешнее положение форварда "Зенита" Александра Кокорина и оценил возможность нападающего продолжить карьеру в Европе.
Фото: Facebook Василия Уткина
— Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того все началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы Администрации президента Сергей Владиленович Кириенко.

В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объеме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы Газпрома и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику.

Процентов пять. В Бельгию, в Голландию, в испанский или там немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное - 5% вероятности, — написал Уткин в своем телеграм-канале "Настоящий РадиоУткин".

Напомним, что 21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже информацию подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Сам футболист отказался от перехода в сочинский клуб. Представитель игрока Кирилл Логинов также опроверг информацию об аренде в "Сочи".

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского "Локомотива".


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Теги: Уткин Кокорин Зенит Миллер
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