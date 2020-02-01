"Рубин" и "Ольборг" ведет переговоры по полноценному трансферу, сообщает портал bold.dk.
23-летний Абильдгор не поехал на тренировочный сбор с командой. "Ольборг" и представитель футболиста от комментариев воздерживаются.
В нынешнем сезоне на счету Оливера Абильдгора 16 матчей и три забитых мяча за "Ольборг" во всех турнирах.
Также полузащитник провел 12 матчей за молодежную сборную Дании. В основную команду страны датчанин не вызывался.
"Рубин" интересуется полузащитником "Ольборга"
Казанский "Рубин" может подписать датчанина Оливера Абильдгора из "Ольборга".
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