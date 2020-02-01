Игнатьев: в матче "Спартак" - "Ростов" было много бестолковщины

- "Локомотиву" противостояла команда с хорошими традициями и очень приличным подбором игроков: это довольно квалифицированные и умелые футболисты. При этом там есть как очень опытные, так и молодые, подающие большие надежды игроки. Более того, в них уже заинтересованы лучшие клубы Европы,- отметил Игнатьев. - Отсюда интересно было узнать, как на этом фоне выглядит наша команда. В целом, наверное, мы проигрывали контрвыпады, но одинаково с нашим соперником контролировали мяч. Мы больше владели им в середине поля. Но немного удавалось "Локомотиву" в атакующих действиях.
Дело до конкретных моментов доводил он редко. По двум причинам: первое - соперник не позволял, второе - пока не все удается в этой линии "Локо". К сожалению, потеряли железнодорожники на какое-то время Антона Миранчука. Я еще не разговаривал с Семиным. Но мне думается, что действительно плюсневая кость. Миранчук же и ранее с этим сталкивался. Думаю, костная мозоль не образовалась в должной мере - отсюда рецидив. Очень жаль. У "Локомотива" и так недостаток атакующих кадров, и здесь еще и эта травма.
Но что настораживало, так это игра в обороне. На последней стадии "Локо" находил ресурсы, чтобы не дать сопернику забить. Но ошибок было достаточно. Быстрые атаки «Партизана» порой ставили в непростое положение. Так что здесь команде предстоит трудоемкая работа.
- "Спартак" - "Ростов"? Первый тайм не понравился, - продолжил Игнатьев. - Столько хаотичности было в действиях обеих команд! Да, было огромное желание, страсть, но очень много хаоса. Это как у застоявшейся лошади - огромное желание что-то делать, а что делать, понять сложно. Много суеты и "непричесанных" решений было. Во втором тайме у спартаковцев вышла другая группа игроков, и тактическая задача, можно сказать, воплотилась.
Эти быстрые атаки красно-белых, которые возглавляли Бакаев, Глушенков и Мирзов, привели к двух забитым мячам. Довольно дисциплинированно "Спартак" действовал и в защите. Был быстрый переход из обороны в атаку. Но на фоне первого матча в этой игре все же было много бестолковщины. Но в то же время надо относиться к этим моментам с пониманием. Потому что, наверное, реализовать все задумки на этом этапе подготовки пока сложно командам.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: в матче "Спартак" - "Ростов" было много бестолковщины
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился впечатлениями от первых игр межсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер" - "Локомотив" - "Партизан" - 1:1(2:4 - по пенальти) и "Спартак" - "Ростов" - 2:1.
torpedo.ru
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