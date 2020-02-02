Футболист провел с туляками два сбора. Ранее 22-летний нападающий выступал за курский "Авангард" в ФНЛ, где в 25 матчах текущего сезона забил шесть голов и отдал четыре передачи. Сейчас он является свободным агентом.
По сведениям, в Турцию, где проходит сбор у "Арсенала", прилетит президент клуба Гурам Аджоев, который и решит судьбу Минаева.
Transfermarkt оценивает форварда в 400 тыс. евро.
Тульский "Арсенал" хочет подписать Минаева
Тульский "Арсенал" планирует усилиться нападающим Романом Минаевым, сообщает matchtv.ru
Источник: ФК "Авангард"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»