Тульский "Арсенал" хочет подписать Минаева

Тульский " Арсенал " планирует усилиться нападающим Романом Минаевым, сообщает matchtv.ru

Источник: ФК "Авангард"

Футболист провел с туляками два сбора. Ранее 22-летний нападающий выступал за курский "Авангард" в ФНЛ, где в 25 матчах текущего сезона забил шесть голов и отдал четыре передачи. Сейчас он является свободным агентом.



По сведениям, в Турцию, где проходит сбор у "Арсенала", прилетит президент клуба Гурам Аджоев, который и решит судьбу Минаева.



Transfermarkt оценивает форварда в 400 тыс. евро.