Березуцкий не хочет, чтобы его сын стал спортсменом

Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, почему не хочет видеть своего сына в спорте.
Источник: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
Бывший футболист признался, что готов поддержать 9-летнего сына в любой отрасли, которую он выберет. Главное, чтобы он проявил желание к делу. Но касаемо спорта Василий высказался отрицательно.

- Мне не очень хочется, чтобы он становился профессиональным спортсменом. Это тяжелейший труд, -цитирует Березуцкого "Комсомольская Правда".

37-летний Березуцкий завершил карьеру игрока в 2018 году, после 16 лет в ЦСКА. В ноябре того же года вошёл в тренерский штаб голландского "Витесса", который возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.

Вчера президент ЦСКА Евгений Гинер объявил, что Василий и Алексей Березуцкие возвращаются в команду.


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Теги: ЦСКА Березуцкий В.
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