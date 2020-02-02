Бывший футболист признался, что готов поддержать 9-летнего сына в любой отрасли, которую он выберет. Главное, чтобы он проявил желание к делу. Но касаемо спорта Василий высказался отрицательно.
- Мне не очень хочется, чтобы он становился профессиональным спортсменом. Это тяжелейший труд, -цитирует Березуцкого "Комсомольская Правда".
37-летний Березуцкий завершил карьеру игрока в 2018 году, после 16 лет в ЦСКА. В ноябре того же года вошёл в тренерский штаб голландского "Витесса", который возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.
Вчера президент ЦСКА Евгений Гинер объявил, что Василий и Алексей Березуцкие возвращаются в команду.
Березуцкий не хочет, чтобы его сын стал спортсменом
Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, почему не хочет видеть своего сына в спорте.
Источник: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»