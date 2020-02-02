"Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке. Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели.
Главная цель для нас — Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона. Но если мы не попадем в ЛЧ - это не будет проблемой", — приводит слова Влашича Sport24.
Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала "армейцы" арендовали хорватского полузащитника у "Эвертона", а через год выкупили его за сумму около 15 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Влашича 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах. 22-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
Влашич заявил, что останется в ЦСКА, даже если клуб не попадет в ЛЧ
Хавбек ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич сказал, что останется в московском клубе при любых обстоятельствах.
Фото: РИА "Новости"
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