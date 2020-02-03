- «Спартак» — моя команда. Смотрю все их игры. К сожалению, не всегда получается, но я стараюсь, - цитирует бразильца "Чемпионат".
32-летний футболист также недоумевает, как команда, которая недавно выигрывала чемпионат России, может находиться на 10-м месте.
- Такой клуб не должен быть так низко в таблице. Хочу пожелать «Спартаку» и его болельщикам удачи, - рассказал Адриано.
32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 по июль 2019 года, перейдя в "Палмейрас" за 1 млн евро. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат и суперкубок России.
"Спартак" после 19 туров в РПЛ - 10 с 22 очками, отставая от 9-го "Урала" на два очка.
Адриано: "Спартак" - моя команда. Она не должна находиться на 10-м месте
Экс-нападающий московского "Спартака" Луис Адриано рассказал, что до сих пор смотрит все матчи "красно-белых".
Источник: РИА Новости
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