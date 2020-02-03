По данным Егорова, сейчас "железнодорожники" не могут позволить себе полноценный трансфер из-за правил финансового фэйр-плей. Единственные варианты для "Локомотива" - это аренда или подписание игрока на правах свободного агента.
Напомним, несколько дней назад форвард московской команды Фёдор Смолов на правах аренды отправился выступать за испанскую "Сельту". Он уже успел дебютировать за "кельтов" в матче 22-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (0:1).
Егоров: "Локомотив" может позволить себе только бесплатного форварда из-за ФФП
Спортивный журналист Сергей Егоров рассказал о возможном усилении в "Локомотиве" позиции нападающего.
Источник: РИА Новости
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