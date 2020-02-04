"Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.
11 очков отставания от "Зенита"? Всё может произойти. Мы себя хорошо чувствуем, находимся в хорошей форме. У меня оптимистичные предчувствия перед второй частью сезона. ЦСКА каждый матч весны будет играть только на победу", — сказал Сигурдссон в интервью "Чемпионату".
Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018 году из шведского "Норрчепинга" и подписал контракт сроком на 5 лет.
В текущем сезоне РПЛ в составе ЦСКА Сигурдссон провел 13 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Перед весенней частью чемпионата ЦСКА занимает четвертое место в таблице, имея в своем активе 34 очка.
Сигурдссон: 11 очков отставания от "Зенита"? Всё может произойти
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон сравнил сложность чемпионатов России и Исландии и поделился впечатлением от предстоящего возобновления чемпионата.
Фото: ФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»