"Несколько дней назад неожиданно встретил в тренировочном зале Ротенберга и Медведева. Ребята вкалывали по полной. Ротенберг очень любит футбол, знает его и, кроме того, очень работоспособный человек. Думаю, из него получится серьезный, хороший спортивный руководитель. Да и характер у него твердый, бойцовский. Борису уже 33, и он в состоянии принимать любые решения, поскольку сам через многое в футболе прошел. Он толковый", — цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Борис Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года, провел в составе клуба 17 матчей и выиграл с "железнодорожниками" чемпионат России, Суперкубок, и, дважды, Кубок страны.
Первую половину сезона Ротенберг пропустил, так как восстанавливается от разрыва крестообразных связок.
Последний раз на поле 33-летний защитник выходил в декабре 2018 года в кубковом матче против казанского "Рубина".
Семин: из Ротенберга выйдет хороший руководитель
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры защитника "железнодорожников" Бориса Ротенберга.
Фото: Getty Images
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