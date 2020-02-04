Как сообщает "Матч ТВ", соглашение с 23-летним нападающим будет рассчитано до конца сезона.
Обольский не выходил на поле в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за "Сочи", забив 6 голов в 30 матчах.
"Нижний Новгород" занимает 11-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 35 очков в 25 матчах.
Нападающий "Динамо" на правах аренды перейдет в "Нижний Новгород"
Форвард московского "Динамо" Николай Обольский перейдет в "Нижний Новгород" на правах аренды.
Фото: globallookpress.com
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