Игнатьев - о Смолове в "Сельте": Не каждому дается такая возможность

Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал переход нападающего "железнодорожников" Фёдора Смолова в "Сельту". Футболист будет выступать за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.
Источник: Дмитрий Голубович/ "Чемпионат"
33-летний Игнатьев признался, что удивился переходу своего одноклубника и узнал об этом только тогда, когда о трансфере объявили официально. Защитник рассказал, что теперь у Смолова появился шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов в мире, что даётся далеко не каждому.

- Далеко не каждому дается такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал, - цитирует Игнатьева "Известия".

"Сельта" арендовала Смолова до конца сезона за 500 тыс. евро. Как сообщил наставник "Локомотива" Юрий Сёмин, у испанской команды будет право выкупа российского футболиста.

Смолов успел дебютировать за "кельтов", проведя 11 минут в матче против "Валенсии" (0:1). "Сельта" после 22-ух туров занимает 19 место в Ла Лиге с 17 очками.


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Теги: Локомотив Смолов Ла Лига РПЛ Игнатьев
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