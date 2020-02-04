Уткин - о переизбрании Прядкина: снова в тоску ныряем

Блогер Василий Уткин прокомментировал итоги выдвижения кандидатов на пост президента РПЛ. Стало известно, что единственным, кто подал документы, оказался нынешний президент Сергей Прядкин.

Источник: Sport24

Уткин сожалеет, что никто кроме Прядкина не подал документы. Сам он надеялся, что выдвинется генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Уткин считает, что тот умеет говорить с людьми и с новой должностью справился.



Блогер также подчеркнул, что с переизбранием Прядкина клубы вновь захотят расширение лиги до 18 команд, а предложение РФС о реформе Кубка России выглядит непонятно.



- В общем, снова в тоску ныряем, - написал Уткин в своём telegram-канале.



Выборы нового президента РПЛ и ,соответственно, переизбрание Прядкина состоится 17 марта 2020 года.