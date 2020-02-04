Рассказов: если в "Спартаке" скажут, то уйду в аренду

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов заявил, что готов отправиться в аренду, если так решит клуб.
Источник: ФК "Спартак"
- Если клуб решит это сделать, тогда пойду. В данный момент я проявляю себя на этом сборе, - цитирует Рассказова "СЭ".

22-летний защитник также отметил, что у наставника "Спартака" Доменико Тедеско не было возможности посмотреть всех игроков по ходу чемпионата, так как команде надо было набирать очки. В данный момент "красно-белые" занимают 10-ю строчку с 22 очками.

В текущем сезоне Рассказов провёл 10 матчей в РПЛ, но результативными действиями не отметился. Сообщалось, что игроком интересуется немецкий "Аугсбург".


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Теги: Спартак Рассказов РПЛ
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