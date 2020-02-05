Финал Кубка России может пройти в Саранске

Министр спорта, молодежной политики и туризма региона Александр Савилов сообщил, что Мордовия подала заявку на проведение финала Кубка России-2020.
Фото: ТАСС
Окончательное решение о том, в каком городе пройдет финальный матч, будет принято 11 февраля. Сама игра должна состояться 13 мая.

Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года. В прошлом году финальный матч состоялся в Самаре, где "Локомотив" со счетом 1:0 переиграл "Урал".

Борьбу за победу в турнире продолжают "Ахмат", "Урал", "Шинник", "Урал", "Спартак", ЦСКА, "Химки" и "Торпедо".

ТАСС


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