Селюк считает, что защитник Борис Ротенберг мог бы стать спортивным директором "Локо"

Агент Дмитрий Селюк считает, что защитник "Локомотива" Борис Ротенберг мог бы работать на должности спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если Юрий Сёмин говорит, что Борис Ротенберг достоин быть спортивным директором, поддерживаю это решение. Сталкиваясь со многими спортивными директорами, приходится видеть их ангажированность. Боря же — честный и порядочный парень, следит за своей репутацией. При нём не будет подобных сделок, за которые сейчас предъявили претензии Геркусу. Думаю, Борис может закончить карьеру игрока, сыграть прощальный матч и перейти на должность спортивного директора", - цитирует Селюка "Чемпионат".

Борис Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В ноябре 2018 года он получил травму крестообразной связки колена и выбыл на долгий срок. Позже появилась информация, что Ротенберг может завершить карьеру футболиста и перейти на административную должность.

В активе Ротенберга 12 матчей за юношескою сборную Финляндии и одна игра - за основную национальную команду.


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Теги: Селюк Ротенберг Б Локомотив
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