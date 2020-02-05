"Если Юрий Сёмин говорит, что Борис Ротенберг достоин быть спортивным директором, поддерживаю это решение. Сталкиваясь со многими спортивными директорами, приходится видеть их ангажированность. Боря же — честный и порядочный парень, следит за своей репутацией. При нём не будет подобных сделок, за которые сейчас предъявили претензии Геркусу. Думаю, Борис может закончить карьеру игрока, сыграть прощальный матч и перейти на должность спортивного директора", - цитирует Селюка "Чемпионат".
Борис Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В ноябре 2018 года он получил травму крестообразной связки колена и выбыл на долгий срок. Позже появилась информация, что Ротенберг может завершить карьеру футболиста и перейти на административную должность.
В активе Ротенберга 12 матчей за юношескою сборную Финляндии и одна игра - за основную национальную команду.
Селюк считает, что защитник Борис Ротенберг мог бы стать спортивным директором "Локо"
Агент Дмитрий Селюк считает, что защитник "Локомотива" Борис Ротенберг мог бы работать на должности спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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