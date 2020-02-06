- Результативность Влашича? Главное, чтобы он в сезоне забивал. Радует, что с каждым днём, с каждой тренировкой команда выглядит всё более сыгранной, - цитирует защитника "Чемпионат".
22-летний Влашич в 19 матчах РПЛ нынешнего сезона забил семь голов и отдал четыре голевых передачи. В сезоне 2018/19 он выступал за московский клуб на правах аренды, но, по окончанию сезона ЦСКА выкупил его трансфер у "Эвертона" за 15,7 млн евро. Transfermarkt оценивает хорвата в 22 млн евро.
Дивеев - о результативности Влашича на сборах: главное, чтобы он в сезоне забивал
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о результативности полузащитника армейцев Николо Влашича на сборах. Хорват успел отличиться уже четыре раза.
Источник: ПФК ЦСКА
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