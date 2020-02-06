Канделаки - мужу: мы с тобой обязательно доживем до того момента, когда "Зенит" выиграет Лигу чемпионов

Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки в инстаграме поздравила своего мужа, Василия Бровко, с нем рождения.

Фото: Instagram