"Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза/ Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: "Зенит" должен стать чемпионом!
Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.
Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса "Зенит — чемпион!" по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца.
Ты никогда не бережешь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врожденная черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Отметим, что Василий Бровко младше Канделаки на 11 лет.
Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыша Лиги чемпионов питерский клуб не сумел выйти из группы, заняв последнее, четвертое место. Команда в 6 играх набрала 7 очков. В своей истории "Зенит" никогда не пробивался дальше 1/8 финала.
В чемпионате России команда Сергея Семака занимает первое место, набрав 45 очков в 19 матчах.
Канделаки - мужу: мы с тобой обязательно доживем до того момента, когда "Зенит" выиграет Лигу чемпионов
Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки в инстаграме поздравила своего мужа, Василия Бровко, с нем рождения.
Фото: Instagram
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