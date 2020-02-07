Экс-футболисту не особенно запомнился дебют российского форварда в игре против "Валенсии", но Мостовой отметил, что Фёдор влез в самое пекло, ведь впереди у "Сельты" игры с "Севильей" и "Реалом", а из-за разницы в проведении чемпионатов Испании и России, Смолову придётся адаптироваться. Мостовой уверен, что россиянин в ближайшие время не появится в старте.
Также у бывшего полузащитника сборной России спросили, простят ли Смолову ошибки в "Сельте".
- Да. Если только он не начнет чудить. А пенальти ему вряд ли доверят исполнять. Есть же, например, Яго Аспас, - заявил Мостовой.
29-летний Смолов будет выступать в "Сельте" до конца сезона. Как сообщил наставник "Локомотива" Юрий Сёмин, у "кельтов" имеется право выкупа игрока.
Мостовой: Смолову всё простят в "Сельте" за заслуги Мостового и Карпина
Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой в интервью "СЭ" поделился мнением об аренде нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в испанский клуб.
Источник: getty images
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