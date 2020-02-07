"Спартак" (годы в клубе): Стипе Плетикоса (2007-2011) - Дмитрий Комбаров (2010-2019), Георгий Джикия (2017 - н.в), Самюэль Жиго (2018 - н.в), Сергей Паршивлюк (2007-2016) - Радослав Ковач(2005-2009), Фернандо(2016-2019), Квинси Промес(2014-2018), Алекс (2009-2011), Александр Самедов (2002-2005, 2017-2018) - Веллитон (2007-2014).
27-летний Джано выступал за "Спартак" с 2007 по 2019 год, став победителем чемпионата и суперкубка России.
Джано назвал символическую сборную "Спартака"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за кипрский "Анортосис", назвал свою символическую команду "красно-белых" в интервью "Чемпионату".
Источник: ФК "Спартак"
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