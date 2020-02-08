Как сообщает журналист Иван Карпов, 32-летний полузащитник назвал судейством в матче "просто ужасным".
Главный тренер "Партизана" Саво Милошевич и полузащитник команды Бибрас Натхо получили красные карточки за неспортивное поведение в первом тайме матча против московского "Спартака" в Катаре.
Саво Милошевич оказался недоволен незафиксированным фолом на нападающем "Партизана" Садике, выбежал на поле и бросил бутылку с водой, за что и был удален. Следом отправился и полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо, сказавший что-то нелицеприятное в адрес главного арбитра матча.
Прямо сейчас в матче перерыв. После первого тайма "Партизан" выигрывает 2:1 благодаря забитым мячам Павловича и Сумы. У "красно-белых" отличился Зобнин.
Тошич: судейство в матче со "Спартаком" просто ужасное
Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за сербский "Партизан", высказал недовольством судейством в матче со "Спартаком" на Кубке Париматч Премьер.
Фото: РИА Новости
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