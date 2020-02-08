Напомним, "Спартак" сегодня одержал победу над "Партизаном" со счетом 3:2 и гарантировал себе титул, набрав семь очков. Завтра в заключительном матче на турнире в Катаре сыграют "Локомотив" и "Ростов".
"Мы не чемпионы, просто выиграли турнир. Как я говорил раньше, это не так важно. Важнее то, как мы играем. Если я поменяю свое мнение сейчас, после победы, это будет странно", - цитирует Тедеско Sport24.
Красно-белые ушли на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в турнирной таблице. В активе команды Доменико Тедеско 22 очка в 19 матчах.
В первом матче после возобновления чемпионата "Спартак" проведет с "Динамо". Встреча состоится 29 февраля.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.
Тедеско: победа в этом турнире не так важна
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу на турнире Кубок Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
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