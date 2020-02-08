- Во-первых, в «Сельту» его никто не пригласил бы. Зачем обсуждать слова Кутепова? Елки-палки, - цитирует Мостового "СЭ".
Тогда бывшему футболисту напомнили, что Кутепов - четвертьфиналист чемпионата мира.
- Я вам могу назвать еще 100 четвертьфиналистов ЧМ. Но их никто не помнит. Кутепову нужно обратить внимание на свою игру. Защитник должен не только выбивать мячи по аутам и стелиться в подкатах, но и принимать участие в созидании. Удивительно такое от него слышать, - заявил эксперт.
Также Мостовой добавил, что такую зарплату, как в "Спартаке", Кутепову не заплатит ни одна команда Англии или Испании, а также вспомнил цитату из мультфильма "Возвращение блудного попугая": "А зачем нам на Таити? Нас и здесь неплохо кормят".
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
26-летний Кутепов сыграл в нынешнем сезоне РПЛ 9 матчей за "Спартак" и отметился 4 желтыми карточками.
Мостовой - о словах Кутепова про "Сельту": его туда никто не позовет
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, который заявил, что вряд ли бы поехал в "Сельту", как это сделал Фёдор Смолов.
Источник: "Р Спорт"
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