Газинский - о расширении чемпионата: больше матчей - это плюс

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился ожиданиями от возобновления матчей РПЛ и прокомментировал информацию о расширении чемпионата.

Фото: ФК "Краснодар"