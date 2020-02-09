"Я не люблю загадывать. Мы постараемся продемонстрировать хороший футбол. Понятно, что от второго до пятого места отрыв минимальный. Нужно стараться выигрывать каждый матч, а потом уже посчитаем очки.
18 команд в чемпионате? Наверное, нам сложнее судить. Это больше вопрос к руководителям. Больше матчей — это плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику", — сказал Газинский в интервью youtube-каналу "Краснодара".
В сезоне РПЛ 2019/2020 Газинский провел 3 матча за "Краснодар", пропустив большую часть сезона из-за повреждения вращательной манжеты, полученного в июне прошлого года в товарищеском матче за сборную России против "Чертаново".
Перед весенней частью чемпионата России "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков. Первый матч после возобновления РПЛ "Краснодар" проведет на своем поле против "Уфы" первого марта.
Газинский - о расширении чемпионата: больше матчей - это плюс
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился ожиданиями от возобновления матчей РПЛ и прокомментировал информацию о расширении чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
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