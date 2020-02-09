- Болезнь вторых таймов сегодня? Сложно сказать, что случилось в эти пять минут. Мы не подстроились и где-то расслабились, - цитирует футболиста "Чемпионат".
21-летний Чалов в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал две голевые передачи в 19 матчах РПЛ.
ЦСКА после первой половины чемпионата занимает четвертую строчку с 34 очками. 29 февраля армейцы дома возобновят сезон игрой с "Уралом".
Чалов - о 3 голах "Зенита" за 5 минут: сложно сказать, что случилось
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал игровой отрезок в матче с "Зенитом" (2:3), когда армейцы пропустили трижды.
Источник: РИА Новости
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