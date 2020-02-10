На сборах в Сочи москвичи сыграют 16 февраля с ереванским "Араратом", планировалось, что это матч станет единственным на пути к возобновлению чемпионата России. Однако Егоров сообщает, что красно-белые после возвращения из южного города сыграют ещё один контрольный матч в Москве. Соперник не уточняется.
"Спартак" после 19 туров с 22 очками идёт на 10-м месте в РПЛ. 29 февраля команда проведет первую игру в чемпионате после зимней паузы в гостях с "Динамо".
"Спартак" проведет ещё одну игру перед возобновлением чемпионата
Спортивный журналист Сергей Егоров в своём telegram-канале "Футбольный Биги" рассказал, что московский "Спартак" изменил подготовку к возобновлению сезона
Источник: ФК "Спартак"
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