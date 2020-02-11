"Всю необходимую помощь мы окажем. Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - цитирует Федуна ТАСС.
Рейнгольду было 77 лет. Ветеран "Спартака" скончался в Москве в больнице имени Иноземцева. Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, который был посвящен 110-й годовщине со дня рождения бывшего нападающего "Спартака" Владимира Степанова.
За "Спартак" Рейнгольд выступал с 1960 по 1967 год, забив 32 гола в 176 матчах.
Федун сообщил, что "Спартак" окажет всю необходимую помощь семье Рейнгольда
Владелец московского клуба Леонид Федун сообщил, что "Спартак" окажет всю необходимую помощь родным Валерия Рейнгольда, который сегодня ушел из жизни в возрасте 77 лет.
Валерий Рейнгольд / Facebook.com
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