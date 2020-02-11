Бывший игрок "Спартака" Никита Симонян прокомментировал кончину ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда.
"За всё, что он сделал для отечественного футбола и "Спартака" — вечная память ему и благодарность. Всё-таки выигрывал и чемпионат, и Кубок. Всегда был таким правдорубом. Не стеснялся говорить прямо. Это одно из его положительных качеств. Мир праху его, низкий поклон за все сделанное во имя футбола и "Спартака", - цитирует Симоняна "Матч ТВ".
Вчера, 11 февраля Рейнгольд скончался в одной из московских клиник. Ему было 77 лет. Ветерану красно-белых стало плохо на одном из турниров, после чего его доставили в больницу.
Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год.
Симонян: вечная память Рейнгольду за все, что он сделал для отечественного футбола и "Спартака"
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