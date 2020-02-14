РФС принял решение о шутке Тарасова про коронавирус

Российский футбольный союз не будет применять санкции к полузащитнику Дмитрию Тарасову за шутку про коронавирус.

Фото: РИА Новости

"С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным", — сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.



Несколько дней назад Дмитрий Тарасов в своем аккаунте Instagram опубликовал фотографию с парикмахером-азиатом и подписью "коронавирус".



После игрок назвал публикацию "дурацким юмором" и сообщил, что не стоит воспринимать это всерьез.



Организация "Футбол против расизма в Европе" посчитала, что данное фото является проявлением расизма и сообщила, что к футболисту необходимо применить санкции.