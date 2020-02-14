"С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным", — сообщает журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
Несколько дней назад Дмитрий Тарасов в своем аккаунте Instagram опубликовал фотографию с парикмахером-азиатом и подписью "коронавирус".
После игрок назвал публикацию "дурацким юмором" и сообщил, что не стоит воспринимать это всерьез.
Организация "Футбол против расизма в Европе" посчитала, что данное фото является проявлением расизма и сообщила, что к футболисту необходимо применить санкции.
РФС принял решение о шутке Тарасова про коронавирус
Российский футбольный союз не будет применять санкции к полузащитнику Дмитрию Тарасову за шутку про коронавирус.
Фото: РИА Новости
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