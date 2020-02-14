Чернышов: можно насобирать сотни Кокориных и Мамаевых, если проехать по Москве после 23:00

Экс-тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением по поводу наказания для полузащитника Павла Мамаева и нападающего
Александра Кокорина, которые футболисты получили из-за нападения на людей в октябре 2018 года.
Источник: РИА Новости / Михаил Киреев
- Ведь можно насобирать сотни Кокориных и Мамаевых, если проехать по Москве после 23:00. Такие случаи часты в больших городах в барах, клубах. Кто-то что-то не поделил. Но последствия драк не такие жесткие, как с Кокориным и Мамаевым, - цитирует Чернышова "Спорт день за днем".

Напомним, 28-летний Кокорин и 31-летний Мамаев провели в заключении чуть меньше года и вышли на свободу в сентябре 2019 года. Кокорин в январе 2020 года отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". Сейчас футболист всё же должен пополнить состав сочинской команды. Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и подписал соглашение с "Ростовом".


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Теги: Спартак Зенит Краснодар Ростов Чернышов Мамаев Кокорин
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