- Ведь можно насобирать сотни Кокориных и Мамаевых, если проехать по Москве после 23:00. Такие случаи часты в больших городах в барах, клубах. Кто-то что-то не поделил. Но последствия драк не такие жесткие, как с Кокориным и Мамаевым, - цитирует Чернышова "Спорт день за днем".
Напомним, 28-летний Кокорин и 31-летний Мамаев провели в заключении чуть меньше года и вышли на свободу в сентябре 2019 года. Кокорин в январе 2020 года отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". Сейчас футболист всё же должен пополнить состав сочинской команды. Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и подписал соглашение с "Ростовом".
Чернышов: можно насобирать сотни Кокориных и Мамаевых, если проехать по Москве после 23:00
Экс-тренер московского "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением по поводу наказания для полузащитника Павла Мамаева и нападающего
Александра Кокорина, которые футболисты получили из-за нападения на людей в октябре 2018 года.
Александра Кокорина, которые футболисты получили из-за нападения на людей в октябре 2018 года.
Источник: РИА Новости / Михаил Киреев
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