"Спартак" обыграл "Арарат-Армения" в закрытом товарищеском матче

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Матч прошел в рамках подготовки "красно-белых" к весенней части чемпионата России. Встреча прошла в закрытом режиме. На момент окончания матча нет никакой информации о составах команд.Товарищеский матчПонсе, 18, Зобнин, 68, Ларссон, 89 — де Мело, 23.