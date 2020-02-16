Матч прошел в рамках подготовки "красно-белых" к весенней части чемпионата России. Встреча прошла в закрытом режиме. На момент окончания матча нет никакой информации о составах команд.
Товарищеский матч
"Спартак" Москва — "Арарат-Армения" Ереван 3:1
Голы: Понсе, 18, Зобнин, 68, Ларссон, 89 — де Мело, 23.
"Спартак" обыграл "Арарат-Армения" в закрытом товарищеском матче
Московский "Спартак" сыграл в тренировочном матче с "Араратом-Армения".
Фото: twitter.com/fcsm_official
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