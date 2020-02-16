"Сидим в салоне, ждём дозаправки. В аэропорт нас не выпускают, пока сказали только отстегнуть ремни безопасности. Добавили, что будем так сидеть ещё минимум 40 минут", — заявил представитель уфимского клуба.
"Уфа" отправилась на заключительный сбор перед возобновлением РПЛ в испанский Бенидарм, который пройдет с 16 по 28 февраля.
В нынешнем сезоне "Уфа" идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
Самолет с футболистами "Уфы" был вынужден совершить посадку в другом городе
Как сообщает "Башинформ", самолет с футболистами "Уфы" приземлился вместо Аликанте в Барселоне из-за плохих метеоусловий.
Фото: ФК "Уфа"
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