Кубок ФНЛ
2 тур
Россия U20 — "Ротор" 2:2
Голы: Олейников, 11, Агаларов, 38, Муллин, 48, Султонов, 79
Россия U20: Полетаев, Матвийчук (Адамов, 90+1), Тугаринов, Каккоев (Зорин, 21), Тикнизян, Олейников (Гаджимурадов, 82), Садулаев (Маклаков, 74), Емельянов, Галанин (Сагитов, 46), Агаларов (Алиев, 46), Погосов (Хосонов, 62)
"Ротор": Нестеренко, Пискунов (Макаров, 46), Удалый (Довбня, 46), Байрыев, Денисов (Киселёв, 55), Ткачук, Песегов (Фатуллаев, 86), Серченков (Султонов, 62), Полубояринов (Алейник, 36), Галаджан (Кипиани, 63), Муллин
Предупреждения: Серченков, 26, Хосонов, 73, Гаджимурадов, 90+2
Удаление: Довбня, 67
Молодежная сборная России сыграла вничью с "Ротором" на Кубке ФНЛ
Матч молодежной сборной России (до 20 лет) и волгоградского "Ротора" во втором туре Кубка ФНЛ закончился результативной ничьей.
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