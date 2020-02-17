- Еврокубки это показывают: никто не может так играть. В чемпионате России это делать просто заставляют другие команды. "Краснодар", "Зенит" — их вынуждают атаковать соперники, - цитирует специалиста "СЭ".
Напомним, туляки вылетели из Лиги Европы во втором квалификационном раунде. Никто из российских клубов не смог обеспечить себе выход в плей-офф еврокубков.
Черевченко: еврокубки показали, что в России никто не может играть первым номером
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поделился мнением, что в России никто не может играть первым номером.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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