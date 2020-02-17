"Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, все долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: "Это тяжелый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять". Мы хотели, чтобы он остался, и переживали, когда он ушел", - цитирует Реброва "Чемпионат".
31-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За красно-белых он выступал с 2006 по 2015 год. По информации СМИ, футболист не смог договориться со "Спартаком" о продлении контракта.
6 февраля 2015 года было объявлено, что Дзюба подписал соглашение с петербургским "Зенитом".
Ребров: Дзюба хотел остаться в "Спартаке"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров вспомнил уход нападающего Артема Дзюбы из московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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