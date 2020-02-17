Сулейманов рассказал, как в академии после критики тренера выбил дверь

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов вспомнил, как после одной из тренировок в академии выбил дверь в туалет.
Фото: ФК "Краснодар"
"После тренировки меня отругал тренер - уже не помню, почему. Я был в слезах, в ярости. Мы шли на матч дубля, а я же вспыльчивый, от обиды с разгона ногой выбил дверь в туалет. Больше всего поразило, что уже через 10 минут эта дверь стояла на месте. До сих пор не понимаю, как успели так быстро восстановить. Но сейчас бы так уже точно не поступил. Стал спокойнее", - приводит слова Сулейманова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Сулейманов провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

20-летний форвард начал заниматься футболом в 6 лет в РСДЮШОР № 2 Махачкалы. В 2013 году он перешел в "Краснодар".

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.


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Теги: Сулейманов Краснодар
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