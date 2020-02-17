"Верное ли решение принял Кокорин уйдя в "Сочи"? На мой взгляд, да. Все же понимают, что главный стимул — это попасть в сборную. 28 марта у сборной контрольный матч с Швецией. Допускаю, что наш главный тренер включит Кокорина в состав, чтобы посмотреть на его нынешние возможности.
У нас же нет нападающих, кроме Дзюбы! Комличенко, Смолов, Чалов? Их нельзя назвать игроками, которые проходят под первым номером. У Кокорина больше опыта. Потому я и считаю, что теперь, после перехода в "Сочи", на бумаге у него больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова и остальных", — цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что вчера было официально объявлено о переходе Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи на правах аренды до конца сезона.
Нападающий уже сыграл за новую команду, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча с московским "Динамо", и оформил дубль и отдал голевую передачу.
Последний раз в сборную России Кокорин вызывался в 2017-м году.
Орлов - о нападающих сборной России: у Кокорина больше шансов, чем у остальных
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что перешедший в "Сочи" Александр Кокорин является одним из главных кандидатов на попадание в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
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