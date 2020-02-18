Контракт Шатова с "Зенитом" истекает в июне 2020 года.
"Генеральный директор клуба Медведев проинформировал Олега, что "Зенит" не станет предлагать ему новый контракт — действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в "Зените", команда стала для него родной. Но такова часть профессии", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Шатов выступает за питерский клуб с лета 2013 года, перейдя из "Анжи". В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 8 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
В активе Шатова 28 матчей за сборную России, в которых он забил два гола. Ранее футболист выступал за "Урал" и на правах аренды за "Краснодар".
"Зенит" не будет продлевать контракт с Шатовым
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов летом покинет клуб.
Фото: фк "Зенит"
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