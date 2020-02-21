- У Чорлуки нет никакой травмы. Все в порядке. Он тренируется в общей группе, - цитирует Семина Sport24.
34-летний защитник покинул поле в товарищеском матче с "Волеренгой" (2:0) после столкновения с соперником. В нынешнем сезоне хорват провел 18 матчей в чемпионате России и заработал пять желтых карточек.
"Локомотив" возобновит сезон игрой с "Зенитом" в гостях.
Семин опроверг слухи о травме Чорлуки
Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука тренируется в общей группе. Об этом сообщил наставник "железнодорожников" Юрий Семин.
Источник: ФК "Локомотив"
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