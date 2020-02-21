"Спартак" и "Динамо"? У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии.
Что это был за клуб? Почти договорился с ЦСКА", - цитирует Бенаюна Sport24.
39-летний полузащитник является рекордсменом сборной Израиля по количеству матчей. На его счету 102 игры. За профессиональную карьеру он успел поиграть за 14 разных клубов.
В 2010 году сообщалось, что Бенаюн может перейти из "Ливерпуля" в "Спартак" за 6 миллионов евро, но футболист выбрал "Челси".
Бывший игрок "Ливерпуля" и "Челси" рассказал, что почти подписал контракт с ЦСКА
Экс-игрок "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля" Йосси Бенаюн рассказал, что у него были предложения от российских клубов. Футболист отметил, что был близок к переходу в ЦСКА.
Фото: ФК "Ливерпуль"
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