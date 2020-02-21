Футболист в нынешнем сезоне выступал за "Лечче", но итальянский клуб досрочно прервал аренду.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах. В первом матче после зимней паузы подопечные Юрия Семина встретятся с "Зенитом". Встреча пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге.
"Локомотив" близок к подписанию полузащитника Имбула
Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник "Сток Сити" Ганелли Имбула близок к подписанию контракта с "Локомотивом".
Фото: The Sun
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!