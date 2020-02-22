Исландский футболист прежде всего отметил, что несмотря на то, что это товарищеский матч, любой игрок обрадуется хет-трику. Он считает, что армейцы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальной части сезона. Также Сигурдссон рассказал о своей игровой форме.
- Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча в этом году, - цитирует футболиста bobsoccer.
Напомним, ЦСКА, который после 19 туров идет на 4-м месте с 34 очками, возобновит сезон 29 февраля домашним матчем с "Уралом".
Сигурдссон рассказал о своей форме перед стартом сезона
Нападающий московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над "Уфой" (3:0) в товарищеском матче, в котором он оформил хет-трик.
Источник: Дмитрий Голубович/"Чемпионат"
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