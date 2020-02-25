Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.
"Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро. Чорлука — как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок", - цитирует Кикнадзе пресс-служба клуба.
Чорлука продлил соглашение до 2021 года. За "Локомотив" Чорлука выступает с 2012 года, перейдя из "Тоттенхэма" за 7 миллионов евро. На счету игрока 201 матч за московский клуб, в которых он забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
Кикнадзе - о продлении контракта с Чорлукой: желание было обоюдным
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