Мешков: критика судейства в РПЛ? Не вижу смысла на эти крики обращать внимания

Судья российской Премьер-лиги Виталий Мешков высказал своё отношение к критике, которая обрушилась на судейство в лиге в первой половине сезона.

Источник: ФК "Локомотив"