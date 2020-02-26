- Знаете, я статистику не вел. Как наверняка не вели ее и те, кто говорит об ошибках вслух – будь то СМИ или представители клубов. Вот если человек возьмет и сделает анализ – объективно сравнит, например, тот год и этот год, тогда можно более-менее адекватно эту информацию анализировать. Но на данный момент все ограничивается лозунгами в толпу: "Посмотрите, какое в судействе творится безобразие!". Я не вижу смысла на эти крики обращать внимания, потому что они подкреплены скорее эмоциями, нежели фактами. Это чье-то мнение, которое, возможно, выгодно каким-то определенным людям, - цитирует Мешкова "Р-Спорт".
Напомним, глава департамента по судейству и инспектированию РФС Александр Егоров ушел в отставку в январе этого года. Его место занял венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Также со второй половины сезона в Премьер-лиге на каждом матче будет работать система видеопомощи арбитру (VAR). До зимы она действовала лишь в отдельных матчах.
Мешков: критика судейства в РПЛ? Не вижу смысла на эти крики обращать внимания
Судья российской Премьер-лиги Виталий Мешков высказал своё отношение к критике, которая обрушилась на судейство в лиге в первой половине сезона.
Источник: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!