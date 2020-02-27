"Пиво появится на стадионах. Думаю, 99,9%, что со следующего чемпионата всё будет функционировать в соответствии с законом. Невозможно просчитать, сколько можно будет заработать на этом. Мы не знаем, сколько людей придёт на стадион, сколько купит пиво. Неважно сколько: рубль или миллион. Нашему спорту нужны любые деньги.
Рассматривался запрет распития пива на трибуне. Можно будет пить только в подтрибунном помещение или в пределах пункта, где оно продаётся", — приводит слова Лебедева "Чемпионат".
Ранее Игорь Лебедев - старший сын Владимира Жириновского - заявлял, что, по его мнению, "пиво и футбол уживаются исторически".
В декабре в первом чтении депутаты Госдумы РФ проголосовали за возвращение пива на стадионы. Глава комитета по спорту Михаил Дегтярев заявил, что отсутствие пива ущемляет права болельщиков. По его мнению, болельщики могут вести себя культурно на стадионах, и это показал опыт проведения чемпионата мира 2018.
Запрет на продажу пива на российских стадионах был установлен в 2005-м году.
Депутат Госдумы рассказал, когда на российских стадионах появится пиво
Депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Игорь Лебедев сообщил о возможном скором принятии закона о возвращении пива на российские стадионы.
Фото: Коммерсантъ
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