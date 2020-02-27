Депутат Госдумы рассказал, когда на российских стадионах появится пиво

Депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР Игорь Лебедев сообщил о возможном скором принятии закона о возвращении пива на российские стадионы.

Фото: Коммерсантъ